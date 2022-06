(Di lunedì 6 giugno 2022) Matteose la vedrà contro Radunegli ottavi di finale del torneo Atp di. Il romano, testa di serie numero due dell’evento tedesco, è al rientro dopo essersi operato alla mano destra dopo il Masters 1000 di Indian Wells. All’esordio troverà subito un avversario rodato come il moldavo, che in Germania ha superato le qualificazioni ed al primo turno ha sconfitto in due set il portoghese Joao Sousa. L’azzurro, invece, ha potuto beneficiare di un bye. I precedenti condicono 2-0 perma mai i due si sono incontrati sull’erba. Nonostante gli ultimi acciacchi fisici, sarà Matteo a partire nettamente con i favori del pronostico su una superficie dove tradizionalmente ha sempre fatto alla grande. Proprio avinse il ...

SimoneMoriOff : L’avversario di Matteo #Berrettini sarà uno tra il portoghese Sousa e il moldavo Albot. Sarà il ritorno in campo pe… -

Berrettini-Albot in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 Quando e come seguire la sfida tra Berrettini ed il moldavo Albot, incontro valido per gli ottavi di finale del torneo Atp di Stoccarda 2022.