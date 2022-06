Almanacco del 06-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022)del giorno è lunedì 6 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Norberto vescovo sono nati oggi Diego Velazquez Thomas Mann von Arianna Errigo Devis mangia il Noi andiamo a fare gli auguri a tutti i nostri dati in via oggi Ovviamente andiamo a salutare in tanti messaggi e Roger non vedo veramente tante tante è come si dice in questi in questi casi Insomma sono in questo ancora un po’ di Ponte no Allora intanto salutiamo Barbara Ilaria Chiara e Andrea Buona giornata a tutti e andiamo invece di augurare buon compleanno a Lucy ElenaAndrea buon compleanno anche a ciascuno di voi e allora il nostro viaggio nel tempo abbastanza rapido perché era il 6 giugno ma del 1933 Quando apre il primo drive-in è uno spazio di terra uno schermo gigante un altoparlante per ogni posto auto pensate 6 giugno ma del 1944 inizia lo sbarco in Normandia ...