(Di lunedì 6 giugno 2022)hanno fatto sognare il pubblico durante le loro esibizioni nella scuola di Amici. Il talent show gli ha permesso di farsi conoscere sia dai fan che dalle case discografiche. Stando alle ultime indiscrezioni, però, sembra che anche un personaggio di grande spicco non sia rimasto indifferente davanti alle loro doti canore. Pare, infatti, che Amadeus li stia valutando per un’eventuale partecipazione aldi2023. Non c’è niente di strano in tutto questo. Solitamente, infatti, il vincitore del programma di Maria De Filippi viene accolto nel cast della gara sanremese a braccia aperte. Basta pensare alla scorsa edizione del contest quando, sul palco, si sono presentati sia San Giovanni che Aka7even. Potrebbe interessarti:...

Advertising

tuttopuntotv : Alex Wyse e Luigi Strangis verso il Festival di Sanremo? L’indiscrezione #amici21 #alexwyse #luigistrangis… - Adriana35401416 : RT @Elda31553819: La penna di Alex wyse è pura poesia una delle migliori nel panorama musicale italiano, merita tanto e gli auguro di avere… - Alexa90084199 : RT @Elda31553819: La penna di Alex wyse è pura poesia una delle migliori nel panorama musicale italiano, merita tanto e gli auguro di avere… - tuseiblu : io come alex wyse - FratNiall91 : @JUSTFVR3NDS ma chi è sto alex wyse poi -

Blasting News Italia

Non a caso si leggono tra i tweet di esultanza della rete: 'Stavo tranquillamente al concerto di Michele Bravi, quando all'improvviso è arrivato... IO NON ME L'ASPETTAVO... STO FRIGNANDO #...dopo Amici 21 ha iniziato gli impegni di routine, manifestazioni canori comprese. In queste ore, un video è diventato virale su TikTok ed ha creato la polemica per via della piccola stecca ... Amici 21: Alex Wyse e Luigi Strangis potrebbero partecipare a Sanremo 2023 di Amadeus I due finalisti di Amici sarebbero in corsa per la gara del prossimo Sanremo: Luigi, intanto, gira l'Italia e incontra i fan per i firmacopie ...Alex e Cosmary, allievi dell'ultima edizione di Amici, hanno annunciato qualcosa di veramente inaspettato ai loro fan. Ecco il video.