A1, incidente tra Anagni e Colleferro in direzione Roma (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – Alle ore 10.00 circa sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro in direzione Roma è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza al km 594, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e tre autovetture. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 14 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Ferentino e Colleferro in direzione Roma. A chi da Napoli è diretto verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino, percorrere la SS6 “via Casilina” e rientrare in A1 alla stazione di Colleferro. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022)– Alle ore 10.00 circa sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso trainè stato risolto l’, avvenuto in precedenza al km 594, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e tre autovetture. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 14 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Ferentino ein. A chi da Napoli è diretto verso, si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino, percorrere la SS6 “via Casilina” e rientrare in A1 alla stazione di. (Agenzia Dire)

