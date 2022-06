Ucraina | esplosioni a Kiev Da oggi esercitazioni Nato nel Mar Baltico

Advertising

enpaonlus : #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo… - Adnkronos : Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news - SoccorsiG : Sindaco: diverse esplosioni a Kiev - ilgiornale : All'alba Kiev è stata scossa da potenti esplosioni. I contrattacchi delle forze ucraine a Sieverdonetsk hanno contr… - akhetaton11 : RT @Adnkronos: Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news -

E per le, che continuano a registrarsi nei pressi della "Perla". È l'ennesimo segnale di pressione russa per indebolire l'idea abbozzata all'Onu (far salpare navi dalle coste ...Oltre cento giorni di guerra in. Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'. Kiev: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare inma devo aspettare il momento opportuno'. Appello di Guterres di porre fine alle violenze. Medveded: 'Le sanzioni contro i familiari dei politici russi sono degne di cosa nostra'. Incontro tra ...(Adnkronos) - Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell'Ucraina Kiev all'alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, ...Oltre cento giorni di guerra in Ucraina. Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'. Kiev: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare in Ucraina ma devo ...