Raccolta fondi per il popolo ucraino accolto a Calcinaia - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 5 giugno 2022) Poco più di un mese fa si è svolto il pranzo 'Per l'Ucraina, per la Pace', organizzato dalla Casa del popolo di Fornacette in collaborazione con molte associazioni. Il ricavato dell'iniziativa e ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) Poco più di un mese fa si è svolto il pranzo 'Per l'Ucraina, per la Pace', organizzato dalla Casa deldi Fornacette in collaborazione con molte associazioni. Il ricavato dell'iniziativa e ...

Advertising

AIRC_it : Grazie alla raccolta fondi a nome di @Fraintesa, è stata istituita una Borsa di studio #AIRC per l'estero, che perm… - beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - SanSeveroNews : Paolo Migone ospite d’eccezione per la raccolta fondi a sostegno della pediatria onco-ematologica di Casa Sollievo… - g_effe : @angyco888 @BearziCinzia66 Troppi tarli, non c'è problema, una bella raccolta fondi e la ricostruiranno più bella di prima. - Carlino_Cesena : I genitori morti in moto, a Cesena raccolti 145mila euro per le figlie orfane -