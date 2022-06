Papa Francesco “Non portate l' umanità alla rovina”

(Di domenica 5 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A Pentecoste, il sogno di Dio sull'diventa realtà: 50 giorni dopo la Pasqua popoli che parlano lingue diverse si capiscono. Ma ora, a 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio”. A dirlo èdurante l'Angelus in Piazza San Pietro. “Popoli che si scontrano, uccidono, gente che viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione imperversa e le contrapposizioni divampano alimentando un'escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni: nonl', per favore – sottolinea il Santo Padre -. Si mettano in atto veri negoziati, ...

, contrariamente a quanto annunciato, a causa dei problemi al ginocchio assiste ma non presiede la celebrazione eucaristica. Al suo posto, il cardinale Giovanni Battista Re, decano del ...Cosìnel suo messaggio di invito alla costituzione del Global Compact on Education: "Occorre siglare un patto per dare un'anima ai processi educativi formali ed informali, i quali non ...A dirlo è Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro. “Popoli che si scontrano, uccidono, gente che viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione imperversa e le ...Città del Vaticano – Mettersi in gioco per primi, aprirsi all'esterno, senza muri e barriere. Nel giorno della Pentecoste, proprio mentre entra in vigore in Vaticano la ...