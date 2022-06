Nessuno come Nadal: 22 Slam! Djokovic e Federer... La classifica (Di domenica 5 giugno 2022) Con il trionfo al Roland Garros 2022, Rafa Nadal sale a quota 22 titoli Slam. Nessuno come lui. Solo in 7 nella storia hanno raggiunto la doppia cifra. Ecco la classifica All - time dei tennisti con ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) Con il trionfo al Roland Garros 2022, Rafasale a quota 22 titoli Slam.lui. Solo in 7 nella storia hanno raggiunto la doppia cifra. Ecco laAll - time dei tennisti con ...

Advertising

DantiNicola : Alla fine #Salvini rinuncia al viaggio a #Mosca, come era prevedibile. Fine di un disperato tentativo di far parla… - sportface2016 : +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NE… - borghi_claudio : @Sveva1605 @federico_d86 @Luna61710831 Se si trova la maggioranza si. Se siamo da soli no. Ma ancora qui siamo? Ha… - gizzo97 : RT @sportface2016: +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NESSUNO… - Epnoveotto : ti rendi conto di quanto l'università faccia male a chi come me non si sente mai all'altezza... però allo stesso te… -