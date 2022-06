Meloni sbugiarda la sinistra | “Cappa di silenzio sulle molestie” Perché restano zitti sugli immigrati

(Di domenica 5 giugno 2022) "Le donne bianche qui non salgono". Fa discutere l'episodio che hanno coinvolto sei ragazze che sarebbero state molestate a bordo del treno che le stava riportando a Milano dopo aver trascorso una giornata al parco divertimenti di Gardaland. Le ragazze sarebbero state “accerchiate, palpeggiate, molestate” da alcuni ragazzi nordafricani che avevano partecipato ad un raduno nella cittadina veneta. Ad alzare la voce sull'accaduto è Giorgia, leader di Fratelli d'Italia: “Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata unadida parte di certae delle femministe. Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli. ...

Advertising

tempoweb : Giorgia #Meloni sbugiarda la sinistra: “Cappa di silenzio su #Peschieradelgarda Non vogliono mettere in cattiva luc… - Oldgenoa : RT @Mov5Stelle: Giorgia Meloni si sbugiarda ancora una volta, da sola. Si fregia di fare scelte politiche nell'esclusivo interesse delle f… -

Il Tempo

Scandali, sprechi, restrizioni e ristori ridicoli:Draghi per i complimenti a Conte L'assessore comunale alla Mobilità, Stefano Giorgetti, ha invece reagito così: 'Questa sentenza ...... Fratelli d'Italia di Giorgiaè sempre in testa al 21,6 per cento ma senza variazioni ... La vera Russia sta con Putin: il sondaggio chemalamente l'Occidente Ancora segnali positivi per ... Scandali, sprechi, restrizioni e ristori ridicoli: Giorgia Meloni sbugiarda Mario Draghi per i complimenti al governo Conte