Manuel Bortuzzo, tutta la verità su Giulia Latini: sono fidanzati? (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo la fine della storia d'amore con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo è stato avvistato insieme alla sua ex fidanzata e insieme a Giulia Latini. Su quest'ultima si sono concentrate di recente le voci di gossip. I due sono fidanzati? Manuel ha deciso di rompere finalmente il silenzio, raccontando tutta la verità sul suo rapporto con l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne". Chi è Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo è un nuotatore divenuto famoso purtroppo a causa di un fatto di cronaca nera. Il 3 febbraio 2019 si trovava all'esterno di un locale quando è stato ferito da un proiettile. Manuel fu scambiato per ...

