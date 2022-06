John Cena | l’orologio di un “Peacemaker” non può che essere un Rolex

Leggi su newstv

(Di domenica 5 giugno 2022) Lottatore sì, ma non per questo privo di gusto ed attenzione ai dettagli, come dimostrache ha scelto. Dopo aver vinto tutto nel wrestling,ha intrapreso con successo e soddisfazione una carriera da attore sia nel cinema che in televisione. Sarà per questo che ha scelto un orologio degno dei red carpet internazionali?e il suoWeb SourceThe Man Who Never Gives Up Uno dei soprannomi diall’epoca in cui era una star indiscussa del wrestling era proprio The man who never gives up, l’uomo che non molla mai ed infatti smessi pantaloncini da wrestler,ha saputo ben riciclarsi nel mondo dell’entertainment. Rapper di successo negli Stati Uniti,è diventato estremamente popolare grazie ai ...