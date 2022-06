iPhone, iPad ed Android a tutto gaming: ecco i nuovi controller Gamevice per i professionisti del gioco (Di domenica 5 giugno 2022) Ebbene sì, sono stati annunciati dei nuovi controller che potremo pensare di acquistare. Ce ne sono diversi e tutti quanti appaiono essere molto interessanti, motivo per cui prendere in considerazione l’idea di comprarne almeno uno potrebbe essere una buona idea. Il gamepad che potremo comprare è davvero stupefacente – Computermagazine.itDopo un anno dal rilascio dei suoi primi modelli, Gamevice ha annunciato un interessante aggiornamento della sua lineup di controller GameSir per dispositivi mobile, mettendo a disposizione delle soluzioni adatte per giocare sia tramite i dispositivi di casa Apple che quelli basati sui sistema operativo Android, dunque nessun tipo di prodotto sarà escluso in questo caso. I nuovi modelli in questione sono 3, però non preoccupatevi; ... Leggi su computermagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Ebbene sì, sono stati annunciati deiche potremo pensare di acquistare. Ce ne sono diversi e tutti quanti appaiono essere molto interessanti, motivo per cui prendere in considerazione l’idea di comprarne almeno uno potrebbe essere una buona idea. Il gamepad che potremo comprare è davvero stupefacente – Computermagazine.itDopo un anno dal rilascio dei suoi primi modelli,ha annunciato un interessante aggiornamento della sua lineup diGameSir per dispositivi mobile, mettendo a disposizione delle soluzioni adatte per giocare sia tramite i dispositivi di casa Apple che quelli basati sui sistema operativo, dunque nessun tipo di prodotto sarà escluso in questo caso. Imodelli in questione sono 3, però non preoccupatevi; ...

