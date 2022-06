“I viaggi del cuore” ritorna il format culturale religioso con Don Davide Banzato (Di domenica 5 giugno 2022) Debutta oggi su Canale 5 «I viaggi del cuore», il format culturale e spirituale a cura di Don Davide Banzato, che si propone di raggiungere credenti e no, per raccontare bellezze, storia, arte e tradizioni dell’Italia e del mondo, attraverso la visita di santuari e pellegrinaggi. Le prime due puntate sono dei preziosi reportage dalla Terra Santa: un viaggio sulle orme di Gesù, per ripercorrere in modo inedito i luoghi del Vangelo. Nel primo appuntamento, le telecamere del programma si recano a Nazareth ed entrano nella luogo dove Maria ha ricevuto l’Annunciazione e nella grotta in cui Gesù è cresciuto insieme a Maria e Giuseppe. Nel secondo. realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo d’Israele, si prosegue verso il Monastero greco ortodosso di Koziba, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Debutta oggi su Canale 5 «Idel», ile spirituale a cura di Don, che si propone di raggiungere credenti e no, per raccontare bellezze, storia, arte e tradizioni dell’Italia e del mondo, attraverso la visita di santuari e pellegrinaggi. Le prime due puntate sono dei preziosi reportage dalla Terra Santa: uno sulle orme di Gesù, per ripercorrere in modo inedito i luoghi del Vangelo. Nel primo appuntamento, le telecamere del programma si recano a Nazareth ed entrano nella luogo dove Maria ha ricevuto l’Annunciazione e nella grotta in cui Gesù è cresciuto insieme a Maria e Giuseppe. Nel secondo. realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo d’Israele, si prosegue verso il Monastero greco ortodosso di Koziba, ...

