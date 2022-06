Gp Catalogna: a.d. Aprilia, Espargaro è disperato' (Di domenica 5 giugno 2022) Dalla gioia alla disperazione, Aleix Espargaro vive un incubo nel finale del Gp di Catalogna: convinto che la gara fosse finita, tagliando la linea del traguardo al secondo posto si è rialzato sulla ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Dalla gioia alla disperazione, Aleixvive un incubo nel finale del Gp di: convinto che la gara fosse finita, tagliando la linea del traguardo al secondo posto si è rialzato sulla ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP #CatalanGP 2022, ad #Aprilia: #Espargaro è disperato' - RaiNews : Il leader del mondiale ha preceduto le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Errore per lo spagnolo Aleix E… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Catalogna 2022 LIVE: si parte alle 14.00 Aprilia favorita Bagnaia ci prova - #DIRETTA #MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP: i risultati del Warm-Up del #CatalanGP - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Pole position per l'Aprilia di Aleix Espargaró nel gran premio di Catalogna, in programma domani sul circuito di… -