Gli italiani pronti al risparmio energetico? Il sondaggio: “Il 93% dice di sì ma non su condizionatori e riscaldamento” (Di domenica 5 giugno 2022) Sacrificio “energetico” sì ma senza rinunciare ai condizionatori d’aria. Il 93% degli italiani si dice già attivo o intenzionato ad adottare comportamenti virtuosi di risparmio energetico necessario per arginare i rincari delle bollette – dovuti anche alla guerra in Ucraina – : ma non su condizionatore e riscaldamento. È il dato che emerge da una ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos su come si stanno modificando comportamenti e attitudini degli italiani nella quotidianità dell’attuale scenario di crisi energetica. Nel dettaglio, emerge dalla ricerca, è pronto a rinunciare all’aria condizionata appena il 31% degli italiani, mentre solo il 44% è disposto a ridurre la temperatura dei termosifoni. Più attenzione, invece, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Sacrificio “” sì ma senza rinunciare aid’aria. Il 93% deglisigià attivo o intenzionato ad adottare comportamenti virtuosi dinecessario per arginare i rincari delle bollette – dovuti anche alla guerra in Ucraina – : ma non su condizionatore e. È il dato che emerge da una ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos su come si stanno modificando comportamenti e attitudini deglinella quotidianità dell’attuale scenario di crisi energetica. Nel dettaglio, emerge dalla ricerca, è pronto a rinunciare all’aria condizionata appena il 31% degli, mentre solo il 44% è disposto a ridurre la temperatura dei termosifoni. Più attenzione, invece, alla ...

