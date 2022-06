Barcellona | il vice presidente | “Nessun problema con Gavi”

(Di domenica 5 giugno 2022) Non c’èsul rinnovo dicol. Lo ha confermato ildel club blaugrana, Romeu che si è soffermato sul futuro della stella classe 2004: “Non sono a conoscenza di alcunper il rinnovo di, vale lo stesso per gli altri calciatori con cui stiamo trattando”. Secondo alcuni media italiani, anche il Milan starebbe osservando da vicino la situazione del rinnovo del 17enne. SportFace.

