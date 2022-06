Al via la mostra “Selfie Fun House Experience” a Jesolo (Di domenica 5 giugno 2022) Arriva al J Museo una mostra internazionale pensata per divertirsi e tutta da condividere. Selfie Fun House Experience approda in Italia dopo il successo mondiale di New York, Londra, Los Angeles, Milano e Barcellona. A Jesolo apre la prima Fun House Experience del nord est da vivere tutta d’un fiato. La mostra sarà aperta al pubblico dalle 19.00 alle 24.00, (ultimo ingresso ore 23.00), fino al 18 settembre 2022. Selfie Fun House Experience, l’autoscatto protagonista Un luogo dove far scatenare la fantasia e l’immaginazione per consumare la bruciante passione dell’autoscatto. Uno spazio inedito in cui i visitatori sono liberi di esprimere la propria creatività con fotografie, immagini e videoclip ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) Arriva al J Museo unainternazionale pensata per divertirsi e tutta da condividere.Funapproda in Italia dopo il successo mondiale di New York, Londra, Los Angeles, Milano e Barcellona. Aapre la prima Fundel nord est da vivere tutta d’un fiato. Lasarà aperta al pubblico dalle 19.00 alle 24.00, (ultimo ingresso ore 23.00), fino al 18 settembre 2022.Fun, l’autoscatto protagonista Un luogo dove far scatenare la fantasia e l’immaginazione per consumare la bruciante passione dell’autoscatto. Uno spazio inedito in cui i visitatori sono liberi di esprimere la propria creatività con fotografie, immagini e videoclip ...

