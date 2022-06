Verde e russo. L’effetto guerra sulla transizione ecologica (Di sabato 4 giugno 2022) A cento giorni dalla truce invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea apre un nuovo fronte energetico e alla lunga serie di direttive sull’energia, aggiunge oggi il Piano Repower Eu. L’obiettivo è da un lato rispondere a brutto muso alle minacce di Vladimir Putin riducendo o azzerare la dipendenza dalle sue “canne del gas” e dall’altro accelerando sugli obiettivi della lotta climatica per raggiungere l’ambiziosissima ma concretissima neutralità carbonica nel 2050 cogliendo il target middle term della riduzione al 2030 del 55% di emissioni killer complessive rispetto ai valori del 1990. L’arma europea è quella dell’aumento di velocità nella messa “a terra”, come si usa dire, della transizione energetica nei 27 paesi membri. A iniziare dal nostro che è tra i più beneficiati dai finanziamenti, ma che presentano condizioni di partenza assai diverse e con notevoli ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) A cento giorni dalla truce invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea apre un nuovo fronte energetico e alla lunga serie di direttive sull’energia, aggiunge oggi il Piano Repower Eu. L’obiettivo è da un lato rispondere a brutto muso alle minacce di Vladimir Putin riducendo o azzerare la dipendenza dalle sue “canne del gas” e dall’altro accelerando sugli obiettivi della lotta climatica per raggiungere l’ambiziosissima ma concretissima neutralità carbonica nel 2050 cogliendo il target middle term della riduzione al 2030 del 55% di emissioni killer complessive rispetto ai valori del 1990. L’arma europea è quella dell’aumento di velocità nella messa “a terra”, come si usa dire, dellaenergetica nei 27 paesi membri. A iniziare dal nostro che è tra i più beneficiati dai finanziamenti, ma che presentano condizioni di partenza assai diverse e con notevoli ...

