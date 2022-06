(Di sabato 4 giugno 2022) L'ha in mano Leonardo, esterno sinistro portoghese classe 2002 in scadenza di contratto con lo Sporting Braga. Intanto suo...

Advertising

sportli26181512 : Udinese, ecco l'erede di Udogie: in arrivo Buta: L'Udinese ha in mano Leonardo Buta, esterno sinistro portoghese cl… - TuttoAscoli : Sottil all'Udinese: ecco le cifre dell'accordo - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Da #Molina a Udogie: ecco i piani dell'Udinese tra arrivi e partenze, il quarto acquisto è #Buta ? - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? Da #Molina a Udogie: ecco i piani dell'Udinese tra arrivi e partenze, il quarto acquisto è #Buta ? - TuttoAscoli : Sottil all'Udinese: ecco le cifre dell'accordo -

... come Hjulmand per il centrocampo, mentre le ultime voci per l'attacco portano all'. Se continua il corteggiamento a Bernardeschiche Giuntoli ha individuato due obiettivi che rientrano ...Persino sul prezzo c'è convergenza di opinioni: i 25 - 30 milioni di euro chiesti dall'... E alloral'opzione scambio: il turco al Napoli e Koulibaly a Torino. Alternativa valida e ...Si rincorrono i rumors da Italia ed estero su Nahuel Molina, esterno classe 1998 protagonista di una grande stagione all’Udinese. E proprio il direttore generale del club, Pierpaolo Marino, ha parlato ...Il direttore dell'area tecnica ha detto la sua in un'intervista con Tuttosport. Ecco il punto di vista della società ...