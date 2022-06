Traffico Roma del 04-06-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio A L M brevi co del momento sono segnalate sulla carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente tra la Tiburtina e La Rustica altro incide in centro sul Lungotevere dei Tebaldi con code tra ponte Garibaldi e Ponte Mazzini restiamo sulle strade del centro e fino alle 19 sono possibili rallentamenti intorno a Piazza Santi Apostoli dove è in corso una manifestazione Inoltre da circa un’ora è partito un corteo da Piazza della Repubblica alla volta di Piazza di Porta San Giovanni i manifestanti percorrere via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto chiusure ale deviazioni lungo il percorso deviazioni anche per numerose linee di bus Vi ricordo Infine per il trasporto pubblico che oggi e domani sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina e servizio è sostituito da bus navetta per i ...