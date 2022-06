Taekwondo, Dell’Aquila out a Roma: “Legamento rotto, necessito settimane di stop” (Di sabato 4 giugno 2022) “Gareggiare in casa è sempre un’emozione unica, è il terzo anno che partecipo al Grand Prix del Foro Italico, ma stavolta i miei pensieri erano rivolti anche alla caviglia. Ho provato a fare il possibile, ma purtroppo è andata così e non sono riuscito a vincere. Mi sono rotto il Legamento tra tibia e perone. Ho fatto una risonanza la settimana prima dell’evento e poi ne ho fatta un’altra pochi giorni fa. L’edema è diminuito, ma il problema sussiste e necessito di qualche settimana di stop. Farò tanta terapia e poi potrò finalmente tornare a lavorare come si deve. Voglio migliorare i risultati. Mi sto allenando tanto e voglio fare bene nei Grand Prix e poi al Mondiale di Guadalajara”. Queste sono le considerazioni di Vito Dell’Aquila, raccontate ai microfoni di Italpress, dopo l’uscita di scena al ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Gareggiare in casa è sempre un’emozione unica, è il terzo anno che partecipo al Grand Prix del Foro Italico, ma stavolta i miei pensieri erano rivolti anche alla caviglia. Ho provato a fare il possibile, ma purtroppo è andata così e non sono riuscito a vincere. Mi sonoiltra tibia e perone. Ho fatto una risonanza la settimana prima dell’evento e poi ne ho fatta un’altra pochi giorni fa. L’edema è diminuito, ma il problema sussiste edi qualche settimana di. Farò tanta terapia e poi potrò finalmente tornare a lavorare come si deve. Voglio migliorare i risultati. Mi sto allenando tanto e voglio fare bene nei Grand Prix e poi al Mondiale di Guadalajara”. Queste sono le considerazioni di Vito, raccontate ai microfoni di Italpress, dopo l’uscita di scena al ...

