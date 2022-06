Stuprò e uccise una bimba di 6 anni: massacrato in cella dai detenuti. «Lo minacciavano da mesi» (Di sabato 4 giugno 2022) Gli agenti lasciano per errore la sua cella aperta e gli altri detenuti lo massacrano di botte. Aaron Campbell, in carcere in Scozia per aver stuprato e poi ucciso la piccola Alesha MacPhail, una bambina di appena sei anni. Il caso fece scalpore in tutto il Regno Unito e quando i poliziotti hanno lasciato per pochi minuti la sua cella incustodita alcuni detenuti lo hanno aggredito. Campbell è stato ritrovato a terra completamente insanguinato, con ancora uno degli aggressori sopra di lui. Gli agenti hanno dovuto trascinarlo via con la forza. Secondo una prima ricostruzione pare che la cella sia stata aperta per distribuire i pasti e rimasta incustodita per pochi minuti. Gli altri detenuti si sono prontamente scagliati su di lui, colpendolo di sorpresa e non dandogli ... Leggi su blog.libero (Di sabato 4 giugno 2022) Gli agenti lasciano per errore la suaaperta e gli altrilo massacrano di botte. Aaron Campbell, in carcere in Scozia per aver stuprato e poi ucciso la piccola Alesha MacPhail, una bambina di appena sei. Il caso fece scalpore in tutto il Regno Unito e quando i poliziotti hanno lasciato per pochi minuti la suaincustodita alcunilo hanno aggredito. Campbell è stato ritrovato a terra completamente insanguinato, con ancora uno degli aggressori sopra di lui. Gli agenti hanno dovuto trascinarlo via con la forza. Secondo una prima ricostruzione pare che lasia stata aperta per distribuire i pasti e rimasta incustodita per pochi minuti. Gli altrisi sono prontamente scagliati su di lui, colpendolo di sorpresa e non dandogli ...

