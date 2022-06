Rinnovi Inter, in arrivo le ufficialità di Inzaghi e Handanovic (Di sabato 4 giugno 2022) Rinnovi Inter, in arrivo le ufficialità dei prolungamenti di contratto di Samir Handanovic e Simone Inzaghi: i dettagli L’Inter non si muove solo nel mercato in entrata, ma accelera anche sui Rinnovi di contratto. La prossima settimana saranno annunciati i prolungamenti di Simone Inzaghi e di Samir Handanovic. Per il tecnico è prevista una firma fino al 2024 con ritocco dell’ingaggio da 4 milioni di euro a stagione a 5,5 netti, mentre il portiere andrà avanti per un altro anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022), inledei prolungamenti di contratto di Samire Simone: i dettagli L’non si muove solo nel mercato in entrata, ma accelera anche suidi contratto. La prossima settimana saranno annunciati i prolungamenti di Simonee di Samir. Per il tecnico è prevista una firma fino al 2024 con ritocco dell’ingaggio da 4 milioni di euro a stagione a 5,5 netti, mentre il portiere andrà avanti per un altro anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

news24_inter : In arrivo i rinnovi di #Inzaghi e #Handanovic ??? - FcInterNewsit : Corsera - L'Inter si muove per i rinnovi: in arrivo gli annunci di Inzaghi e Handanovic - MentaLInter : @Manolo19973 @manolo27002842 @C1961Interista Ma quali 200 ml????? Dalla vendita di Hakimi e Lukaku l'Inter ci ha fatt… - ChristianConte_ : @BabboChiquita @elliott_il Sono stati presi Hakimi (affare), Eriksen e Lukaku (unico a cifre alte). Di che mercati… - Ziko_greenpass : @MaldinStyle @it_inter @_ElPrincipe22 ?????? Quanta sofferenza vi rode di brutto ... money detto dai milanini ?????? Il… -