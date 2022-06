Napoli in pressing su Deulofeu: pronto il rilancio, le cifre (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli è in forte pressing su Gerard Deulofeu. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento, il club azzurro ha visto... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Ilè in fortesu Gerard. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento, il club azzurro ha visto...

Advertising

sportli26181512 : Napoli in pressing su Deulofeu: pronto il rilancio, le cifre: Il Napoli è in forte pressing su Gerard Deulofeu. Il… - infoitsport : Napoli Ostigard, c’è il sì del difensore: Giuntoli in pressing sul Brighton - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Primocanale - Napoli in pressing su Ostigard, ma il Genoa spera ancora - - Pall_Gonfiato : Le ultime sul #calciomercato del #Napoli - sportli26181512 : #Napoli, Ostigard resiste: ora c'è l'affondo: Il norvegese ha già detto sì all’ipotesi azzurra. Pressing sul Bright… -