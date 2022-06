MOVIOLA – Ungheria-Inghilterra | Reece James entra forte su Nagy in area | è rigore

(Di sabato 4 giugno 2022) Nella sfida travalevole per la prima giornata del gruppo 3 della Nations League, è l’appenatoa concedere un calcioagli avversari commettendo fallo insu. Il difensore inglesecon irruenza sull’avversario e con la gamba destra ostruisce il passaggio. L’arbitro Artur Soares Dias non poteva far altro che indicare il dischetto. SportFace.

Advertising

Calciomercato.com

... Premier Sports (Regno Unito, Irlanda), AMC Networks (Repubblica Ceca, Slovacchia,), Prima ... Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da. MERCOLEDÌ 11 ...... Premier Sports (Regno Unito, Irlanda), AMC Networks (Repubblica Ceca, Slovacchia,), Prima ... Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da. MERCOLEDÌ 11 ... Serie A, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Deulofeu, lieve tocco di mano in area Cagliari Nella sfida tra Ungheria e Inghilterra valevole per la prima giornata del gruppo 3 della Nations League, è l’appena entrato Reece James a concedere un calcio rigore agli avversari commettendo fallo in ...