MotoGP, GP Catalogna 2022: sarà gara tattica. Degrado delle gomme e temperature le variabili (Di sabato 4 giugno 2022) Caldo e Degrado: saranno queste le variabili del GP di Catalogna, round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona scatterà dalla pole-position Aleix Espargaró con l’Aprilia a precedere in prima fila Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Si prevede una corsa molto complicata dal momento che le condizioni previste saranno particolari. Le temperature, come detto, saranno il primo fattore. La calura attesa costringerà i piloti ad avere un approccio meno garibaldino in pista e anche per questo che la scelta tra la dura e la media per le mescole è un grande punto interrogativo. Di sicuro c’è che i centauri cercheranno di arrivare il più tardi possibile con le mescole afflitte da un Degrado non così elevato. sarà difficile. I ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Caldo e: saranno queste ledel GP di, round del Mondialedi. Sul tracciato di Barcellona scatterà dalla pole-position Aleix Espargaró con l’Aprilia a precedere in prima fila Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Si prevede una corsa molto complicata dal momento che le condizioni previste saranno particolari. Le, come detto, saranno il primo fattore. La calura attesa costringerà i piloti ad avere un approccio meno garibaldino in pista e anche per questo che la scelta tra la dura e la media per le mescole è un grande punto interrogativo. Di sicuro c’è che i centauri cercheranno di arrivare il più tardi possibile con le mescole afflitte da unnon così elevato.difficile. I ...

