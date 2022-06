Mosca, ucraini hanno perso 90% soldati a Severodonetsk (Di sabato 4 giugno 2022) Le truppe ucraine hanno perso in alcune unità fino al 90% dei loro militari nei combattimenti a Severodonetsk, nell'Ucraina orientale, e si stanno ritirando verso Lysychansk. Lo ha affermato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Le truppe ucrainein alcune unità fino al 90% dei loro militari nei combattimenti a, nell'Ucraina orientale, e si stanno ritirando verso Lysychansk. Lo ha affermato il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I presidenti di Russia e Turchia, Putin ed Erdogan, hanno concordato che la Turchia contribuirà a organizzare lo s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mariupol 'i russi buttano cadaveri di ucraini in un supermercato'. Lo afferma Petro Andriushenko, consi… - gabrimiao : RT @Beaoh11: Gli ucraini si son bruciati la più grande chiesa in legno della nazione, del XVI secolo, solo perché appartenente al patriarca… - zazoomblog : Nato da domenica esercitazioni nel Baltico con 16 Paesi: anche Svezia e Finlandia Mosca: ucraini lasciano Severodo… - eleonor72462980 : RT @Beaoh11: Gli ucraini si son bruciati la più grande chiesa in legno della nazione, del XVI secolo, solo perché appartenente al patriarca… -