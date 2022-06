LIVE Swiatek-Gauff 6-1 6-3 | Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA | secondo French Open vinto dall’imbattibile polacca

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:27 Si chiude qui latestuale di Iga-Cori. E’ stato unche ci ha regalato la splendida semidi Martina Trevisan e che domani si concluderà con lamaschile tra Rafael Nadal e Casper Ruud. Grazie per essere stati con noi in queste dirette. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon week-end. 16:25durata appena un’ora e dieci minuti.ha servito il 73% di prime palle, trasformandone in punto il 72%. Sotto il 50% invece, costantemente sotto la pressione della numero uno del mondo. 16:23 Davvero netta la supremazia di, che è stata ...