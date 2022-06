"Le donne bianche qui non salgono". Molestie choc dei nordafricani sul treno (Di sabato 4 giugno 2022) Come riportato da IlGiorno.it , le ragazze sarebbero state molestate sessualmente a lungo e in modo pesante da un branco costituito da una trentina di giovani. "Le donne bianche qui non salgono" Le ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Come riportato da IlGiorno.it , le ragazze sarebbero state molestate sessualmente a lungo e in modo pesante da un branco costituito da una trentina di giovani. "Lequi non" Le ...

Pubblicità

tommicavagna : Misgenderate Ezra Miller perché è una persona orribile? Bene, allora è giusto essere misogini con le donne che si c… - helenshrp : RT @elucubrazioni: quando dite che donne bianche, ricche, in posizioni di potere, prendono decisioni contro altre donne perché sono vittime… - PigroNato : @MaryannChierici @RobFerrets @VincenzoFerro3 Quel che ho trovato punta allo studio di Pew Research che ho postato i… - qjkfqxcpjy : RT @elucubrazioni: quando dite che donne bianche, ricche, in posizioni di potere, prendono decisioni contro altre donne perché sono vittime… - __Marian136 : Music by night??? Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono (testo) -