"Le donne bianche qui non salgono". Molestie choc dei nordafricani sul treno

Come riportato da IlGiorno.it , le ragazze sarebbero state molestate sessualmente a lungo e in modo pesante da un branco costituito da una trentina di giovani. "Le donne bianche qui non salgono"

matteosalvinimi : #PeschieradelGarda. La sinistra dell’immigrazione senza regole è in imbarazzo? @mgmaglie: Titolo ipocrita di… - MarcoDreosto : L’ipocrisia del politicamente corretto e della sinistra al loro massimo: “Mi hanno detto che ho belle gambe”?? “Bi… - AlexBazzaro : La collega Bolrdini si e distrattamente dimenticata di citare la matrice razziale di tale crimine. La frase “le don… - M_GHISA : RT @pietrodeleo: “Donne bianche, voi NON POTETE stare qui”. #PeschieraDelGarda - pietrodeleo : “Donne bianche, voi NON POTETE stare qui”. #PeschieraDelGarda -