Isola 16, una presa di posizione di Nick Luciani scatena liti e incomprensioni: scontri di fuoco a Playa Imboscada (Di sabato 4 giugno 2022) Nervi tesi all’interno de l’Isola dei famosi. Tutto è nato da una proposta avanzata da Nicolas Vaporidis sul pasto giornaliero, che ha scatenato la reazione di Nick Luciani. I naufraghi infatti non avevano a disposizione il fuoco e hanno perso la possibilità di consumare una porzione di riso. In seguito Nicolas ha proposto loro di aggiungere proprio quella porzione non sfruttata durante un pasto del giorno ma Nick ha espresso la propria contrarietà a questa idea, indicando di dividere il riso per mangiarlo così sia a pranzo che a cena. La reazione degli altri concorrenti non è tardata ad arrivare. Carmen Di Pietro ha infatti perso le staffe di fronte alla proposta di Nick, supportata da quasi tutti i membri del gruppo: Perché devi dire che è una ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 giugno 2022) Nervi tesi all’interno de l’dei famosi. Tutto è nato da una proposta avanzata da Nicolas Vaporidis sul pasto giornaliero, che hato la reazione di. I naufraghi infatti non avevano a disile hanno perso la possibilità di consumare una porzione di riso. In seguito Nicolas ha proposto loro di aggiungere proprio quella porzione non sfruttata durante un pasto del giorno maha espresso la propria contrarietà a questa idea, indicando di dividere il riso per mangiarlo così sia a pranzo che a cena. La reazione degli altri concorrenti non è tardata ad arrivare. Carmen Di Pietro ha infatti perso le staffe di fronte alla proposta di, supportata da quasi tutti i membri del gruppo: Perché devi dire che è una ...

Advertising

beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - bombazza1997 : @IsolaDeiFamosi #Lory sei proprio una rompi???? ma perchè lo Spirito dell'isola non fa vedere tutte le magagne che… - Paola80725854 : RT @_GEIMS_: Poi c'è chi riceve una torta intera, e chi qualche pastarella per il compleanno,e deve anche decidere a chi darle e chi no...… - MarySugarHeart : @Marina09411768 Buon esempio o no, ha comunque detto una cosa vera #isola - CorriereAlbaBra : Isola pedonale nel centro storico? Sì, ora, e sino al 30 settembre, nei fine settimana: una soluzione promossa dal… -