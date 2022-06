Infortuni | cade da scala mentre lavora per allestire Salone del Mobile | morto 64enne**

(Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 5 giu.(Adnkronos) - Un operaio di 64 anni, originario della provincia di Treviso, ha perso la vita dopo essere caduto da unava all'allestimento di uno stand per ildel, al padiglione 1 della Fiera di Rho-Pero, nel milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Le condizioni dell'operaio sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sacco, dove intorno alle 16 è deceduto. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Rho e personale dell'Ats. Sul caso indaga il pm Alessandro Gobbis.

