Il fidanzato di Guenda Goria sbarca in Rai: dove lo vedremo (Di sabato 4 giugno 2022) Reduce da La Pupa e il Secchione Show, il fidanzato di Guenda Goria tornerà a breve in tv: lo vedremo sulla Rai, indovinate dove! Buone notizie per Mirko Gancitano: dopo l’esperienza vissuta nella scorsa edizione de La Pupa e il Secchione Show vinta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, per lui c’è una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 4 giugno 2022) Reduce da La Pupa e il Secchione Show, ilditornerà a breve in tv: losulla Rai, indovinate! Buone notizie per Mirko Gancitano: dopo l’esperienza vissuta nella scorsa edizione de La Pupa e il Secchione Show vinta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, per lui c’è una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Rosso_Geranio : Una cosa è certa, l'arrivo delle galline ha rovinato l'edizione, l'uscita di Guenda e Ale ci ha messo il carico. S… - trashcommentary : Ma come i fratelli d0sio hanno portato Mirko il fidanzato di Guenda su onlyfan - zazoomblog : Guenda Goria: chi è età che lavoro fa il padre chi è il fidanzato Instagram la gravidanza psicotica di Vera Miales… - Karencorallo : Io a sta tizia non credo più... Dopo l'entrata nello space con il man e il fidanzato... Meno presa per il cuxo cara… - PimpinellaR : RT @ladynoire__: ma perché sempre a edo queste prove? quella volta i peli per far vedere a guenda il fidanzato, ora i capelli… gli altri no… -