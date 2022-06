Giannelli (ANP): “No ad abbigliamento balneare a scuola” (Di sabato 4 giugno 2022) "La dirigente dell'istituto Fogazzaro di Vicenza ha detto agli studenti che serve un abbigliamento adeguato al luogo che si frequenta. Ha ragione, ritengo che al mare si vada vestiti in un modo, in discoteca in un altro, ma a scuola bisogna indossare un abbigliamento rispettoso dell'istituzione pubblica e degli stessi ragazzi. E' sbagliato - sarà anche un fatto di cultura probabilmente non adeguata - confondere questi luoghi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 giugno 2022) "La dirigente dell'istituto Fogazzaro di Vicenza ha detto agli studenti che serve unadeguato al luogo che si frequenta. Ha ragione, ritengo che al mare si vada vestiti in un modo, in discoteca in un altro, ma abisogna indossare unrispettoso dell'istituzione pubblica e degli stessi ragazzi. E' sbagliato - sarà anche un fatto di cultura probabilmente non adeguata - confondere questi luoghi". L'articolo .

