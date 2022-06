Fuori i putiniani dal governo. In Italia? No, Estonia (Di sabato 4 giugno 2022) Un contratto con il partito di Vladimir Putin val bene una crisi di governo. Succede in Estonia, dove la coalizione guidata da Kaja Kallas è appena finita in frantumi. Il motivo? La premier ha chiesto e ottenuto dal presidente Alan Karis la rimozione di sette ministri del Partito di Centro, accusati di ambiguità nei confronti del governo russo. “La situazione della sicurezza in Europa non mi permette di continuare a lavorare insieme al Partito di Centro, che non è in grado di mettere gli interessi dell’Estonia al di sopra dei propri”, ha detto Kallas. La crisi lascia di fatto in carica un governo di minoranza, e non è ancora chiaro se i centristi estromessi cercheranno di creare una nuova coalizione con i due partiti di destra Isamaa ed Ekre. Una frattura che nasce da ragioni di politica interna – da ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) Un contratto con il partito di Vladimir Putin val bene una crisi di. Succede in, dove la coalizione guidata da Kaja Kallas è appena finita in frantumi. Il motivo? La premier ha chiesto e ottenuto dal presidente Alan Karis la rimozione di sette ministri del Partito di Centro, accusati di ambiguità nei confronti delrusso. “La situazione della sicurezza in Europa non mi permette di continuare a lavorare insieme al Partito di Centro, che non è in grado di mettere gli interessi dell’al di sopra dei propri”, ha detto Kallas. La crisi lascia di fatto in carica undi minoranza, e non è ancora chiaro se i centristi estromessi cercheranno di creare una nuova coalizione con i due partiti di destra Isamaa ed Ekre. Una frattura che nasce da ragioni di politica interna – da ...

