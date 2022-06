Formula E Jakarta: vince Mitch Evans su Vergne (Di sabato 4 giugno 2022) Vergne scattava dalla pole ma il grande caldo sul circuito indonesiano, gremito da oltre 60mila spettatori, affaticava le gomme e costringeva il francese ad abbassare il ritmo consentendo la rimonta di Evans che partiva terzo e aveva bruciato Antonio Felix Da Costa (DS-Techeetah) al via. Al giro 31, in curva 7, il sorpasso di Evans su Vergne, mentre da dietro risaliva Mortara. Il ritmo dei primi due, causa lotta per la prima posizione, andava calando consentendo a Mortara di chiudere il gap. Gli ultimi cinque minuti di gara sono stati caratterizzati da un trenino con Evans, Vergne e Mortara, poi finiti in questo ordine. Davanti al presidente della repubblica indonesiana, Joko Widodo, chiudevano al quarto posto Da Costa e al quinto il leader del campionato, Stoffel Vandoorne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022)scattava dalla pole ma il grande caldo sul circuito indonesiano, gremito da oltre 60mila spettatori, affaticava le gomme e costringeva il francese ad abbassare il ritmo consentendo la rimonta diche partiva terzo e aveva bruciato Antonio Felix Da Costa (DS-Techeetah) al via. Al giro 31, in curva 7, il sorpasso disu, mentre da dietro risaliva Mortara. Il ritmo dei primi due, causa lotta per la prima posizione, andava calando consentendo a Mortara di chiudere il gap. Gli ultimi cinque minuti di gara sono stati caratterizzati da un trenino cone Mortara, poi finiti in questo ordine. Davanti al presidente della repubblica indonesiana, Joko Widodo, chiudevano al quarto posto Da Costa e al quinto il leader del campionato, Stoffel Vandoorne ...

