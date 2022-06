Forlì: tre azzurri in semifinale (Di sabato 4 giugno 2022) La penultima giornata del Challenger in corso sui campi in rosso del TC Villa Carpena elegge i due finalisti. Gigante sfida Musetti, Passaro se la vede con lo spagnolo Munar Leggi su federtennis (Di sabato 4 giugno 2022) La penultima giornata del Challenger in corso sui campi in rosso del TC Villa Carpena elegge i due finalisti. Gigante sfida Musetti, Passaro se la vede con lo spagnolo Munar

Advertising

Teleromagna : TENNIS: Altra battaglia vincente per Musetti a Forlì, Marterer è piegato in tre set - infoitsport : Forlì: tre azzurri a caccia dei quarti - Carlino_Forli : I tre volti femminili di ‘Aspettando Mosto’ - Carlino_Forli : Confronto su tasse, burocrazia, rifiuti Ma fra tre candidati c’è grande rispetto - carloemme50 : @hanteafly Peccato! Anche io avevo tre zie che mi proponevano rimedi naturali per tutto. Ora non ci sono più e mi m… -