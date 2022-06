Donna trovata morta Si indaga anche sugli ultimi contatti - Cronaca - quotidiano.net

Advertising

aascari70 : RT @TerlizziGerardo: Dopo Pamela, Desireé e tante altre, trovata morta una donna per mano africana, i nostri Telegiornali @TerlizziGerard3… - marcomagliano22 : RT @ciroaleroby4: ULTIM'ORA: La donna trovata a letto con Piquet sarebbe di nazionalità Turca, residente a Milano. Seguono aggiornamenti - LombardNotizie : Donna trovata morta ad Aosta sul greto della Dora Baltea - infoitinterno : Aosta, donna trovata morta in una fossa: polizia alla ricerca del marito - SposatoVeronica : @FRAXCHARLES Quella povera donna si é trovata buttata addosso sta merda in uno dei momenti che dovrebbero essere più belli -

AOSTA Proseguono le ricerche di Dia Matabara, il 37enne originario del Senegal marito di Jessica Lesto, laaostana di 32 annimorta in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio scorso. Il decesso risalirebbe a due o tre settimane prima. Almeno fino ai primi dieci giorni ...Laha detto che il suo non sarebbe stato un gesto deliberato e di non sapere spiegare il ... ma frutto di un malore che improvvisamente mi ha colpita, mi sonoin uno stato di catalessi, ...Proseguono le ricerche di Dia Matabara, il 37enne originario del Senegal marito di Jessica Lesto, la donna aostana di 32 anni trovata morta in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 ...È stato provvidenziale l’intervento di un equipaggio della polizia di Stato di Modena che ha salvato la vita a una donna che si trovava in viaggio in autostrada. Ferma all’area di servizio Secchia in ...