Docente supplente Covid partecipa agli scrutini di fine anno? Una situazione “ingarbugliata” (Di sabato 4 giugno 2022) Docenti supplenti "Covid": assunti nell'anno scolastico 2021/22 prima fino al 31 dicembre. Poi, dopo tante peripezie, la proroga al 31 marzo 2022, fine dello stato di emergenza e infine la proroga finale fino al termine delle lezioni. I contratti Covid riguardano in misura maggiore il personale ATA, in particolare collaboratori scolastici, ma ci sono anche tanti docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 giugno 2022) Docenti supplenti "": assunti nell'scolastico 2021/22 prima fino al 31 dicembre. Poi, dopo tante peripezie, la proroga al 31 marzo 2022,dello stato di emergenza e inla proroga finale fino al termine delle lezioni. I contrattiriguardano in misura maggiore il personale ATA, in particolare collaboratori scolastici, ma ci sono anche tanti docenti. L'articolo .

