Coppia con 5 figli sotto sfratto, l’appello di Laura: ‘Non mandate i miei bambini in casa famiglia’. E interviene pure Striscia (Di sabato 4 giugno 2022) Laura e Fausto, insieme ai loro 5 figli, rischiano di trovarsi in mezzo a una strada tra poco più di due mesi. A nulla sono valse le promesse del Sindaco di Anzio Candido De Angelis, che sembrava essersi interessato alla loro storia. Addirittura sui giornali locali era apparsa la notizia che la famigliola – che il mese scorso aveva lanciato un appello richiedendo aiuto all’amministrazione comunale – sarebbe stata ricevuta dal Primo Cittadino, il quale aveva già pronta un’abitazione per loro. “In realtà – spiega Laura ai nostri microfoni – al momento non c’è nessuna convocazione e nessuno ci permette un incontro con il Sindaco. L’assessore con cui sono in contatto mi ha comunicato che non ci sono novità e che la situazione è come allora disperata”. Leggi anche: Anzio, spari nella notte: agguato contro un’auto, ferito un uomo La storia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022)e Fausto, insieme ai loro 5, rischiano di trovarsi in mezzo a una strada tra poco più di due mesi. A nulla sono valse le promesse del Sindaco di Anzio Candido De Angelis, che sembrava essersi interessato alla loro storia. Addirittura sui giornali locali era apparsa la notizia che la famigliola – che il mese scorso aveva lanciato un appello richiedendo aiuto all’amministrazione comunale – sarebbe stata ricevuta dal Primo Cittadino, il quale aveva già pronta un’abitazione per loro. “In realtà – spiegaai nostri microfoni – al momento non c’è nessuna convocazione e nessuno ci permette un incontro con il Sindaco. L’assessore con cui sono in contatto mi ha comunicato che non ci sono novità e che la situazione è come allora disperata”. Leggi anche: Anzio, spari nella notte: agguato contro un’auto, ferito un uomo La storia ...

