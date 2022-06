Antonio Razzi sogna il Grande Fratello Vip: “Alfonso chiamami non te ne pentirai” (Di sabato 4 giugno 2022) Il Grande Fratello Vip 2021 si è praticamente appena concluso e già sul web si rincorrono le voci su chi potrebbe entrare nella Casa più spiata di Italia. Tra i personaggi televisivi che vorrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini c’è Antonio Razzi. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo racconta la sua disabilità al Grande Fratello VIP L’ex Senatore della Repubblica è ormai un volto noto della tv italiana: nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle, mentre nel 2021 è stato giurato nello stesso programma, proprio nella stagione in cui il pubblico non era presente causa pandemia. Ed è nel 2021 il primo contatto fra Antonio Razzi e ... Leggi su diredonna (Di sabato 4 giugno 2022) IlVip 2021 si è praticamente appena concluso e già sul web si rincorrono le voci su chi potrebbe entrare nella Casa più spiata di Italia. Tra i personaggi televisivi che vorrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto daSignorini c’è. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo racconta la sua disabilità alVIP L’ex Senatore della Repubblica è ormai un volto noto della tv italiana: nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle, mentre nel 2021 è stato giurato nello stesso programma, proprio nella stagione in cui il pubblico non era presente causa pandemia. Ed è nel 2021 il primo contatto frae ...

