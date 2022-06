Zerocalcare | ' La seconda serie per Netflix sta andando super bene Non sarà un sequel' - Magazine

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

, la serie Netflix: 10 motivi per cui dovete vedere "Strappare lungo i bordi" Pescara, 3 giugno 2022 -in cartoon parte. Seppur circondato da un grande riserbo, nelle settimane scorse è stata annunciata una nuova serie in animazione di(pseudonimo di Michele Rech), il ...I Giornalisti Cinematografici hanno votato i protagonisti dellaedizione fra titoli che ...con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini * NASTRO DELL'ANNO per la serie più innovativa a... Zerocalcare: "La seconda serie per Netflix sta andando super bene. Non sarà un sequel" 3 giugno 2022 - Zerocalcare in cartoon parte seconda. Seppur circondato da un grande riserbo, nelle settimane scorse è stata annunciata una nuova serie in animazione di Zerocalcare (pseudonimo di ...(Adnkronos) - "Io punto di riferimento delle nuove generazioni Non credo proprio, non le conosco e non penso nemmeno di essere visto da loro come un punto di riferimento perché le persone che incontr ...