Un nuovo addio a L’Isola dei Famosi. Un concorrente è stato costretto al ritiro (Di venerdì 3 giugno 2022) Un po’ come era successo durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, anche L’Isola dei Famosi sta perdendo diversi concorrenti. Alcuni di loro, dopo la lunga permanenza sulle spiagge dell’Honduras, hanno deciso di fare ritorno in Italia in modo spontaneo, mentre altri sono stati costretti ad abbandonare il gioco per colpa di un problema medico. Con grande delusione da parte dei fan, durante il daytime di ieri, la produzione ha inviato un comunicato dove ha reso noto l’addio di Roger Balduino. Il naufrago, a causa di una caviglia dolorante, non ha ottenuto il permesso di riunirsi ai suoi compagni di avventura. La reazione di Pamela Petrarolo è stata decisamente inaspettata. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata L’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) Un po’ come era successo durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, anchedeista perdendo diversi concorrenti. Alcuni di loro, dopo la lunga permanenza sulle spiagge dell’Honduras, hanno deciso di fare ritorno in Italia in modo spontaneo, mentre altri sono stati costretti ad abbandonare il gioco per colpa di un problema medico. Con grande delusione da parte dei fan, durante il daytime di ieri, la produzione ha inviato un comunicato dove ha reso noto l’di Roger Balduino. Il naufrago, a causa di una caviglia dolorante, non ha ottenuto il permesso di riunirsi ai suoi compagni di avventura. La reazione di Pamela Petrarolo è stata decisamente inaspettata. Potrebbe interessarti: Isola dei, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatadei ...

Advertising

fattoquotidiano : L'addio: in polemica da settimane con Giuseppe Conte, l'ex pentastellato annuncia nuovi progetti: 'Sto fondando un… - c0okie_cutter : Nuovo layout anche per me, dico addio a Fay per accogliere questo gentilsignore dal sorriso serafico ??? - Ale_De_Chirico : Addio palme e banani 'Un nuovo bando per piazza Duomo' - ProDocente : Piazza Duomo, Sala: «Presto il nuovo bando per il verde». Addio alle palme e ai banani? - TuttoSuMilano : RT @radiolombardia: Addio a palme e banani in piazza Duomo: il comune di Milano farà un nuovo bando per la progettazione e gestione del ver… -