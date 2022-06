Ucraina, “Russia rimuove generale Dvornikov da comando truppe” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo ‘colpo’ ai vertici militari russi. Secondo quanto riporta il Conflict Intelligence Team, citato dal Kyiv Independent, Mosca avrebbe deciso di rimuovere il generale Alexander Dvornikov dalla guida delle forze sul campo in Ucraina, per sostituirlo con il generale Gennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo. Di Dvornikov, noto per il pugno duro nelle spedizioni in Siria e Cecenia, non si avevano più notizie da un paio di settimane. Eppure proprio a lui il Cremlino si era rivolto all’inizio di aprile per dare una svolta a una operazione militare di cui erano emerse tutte le carenze. Ma se fosse confermato questo nuovo avvicendamento, neanche Dvornikov, evidentemente, sarebbe riuscito a ottenere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo ‘colpo’ ai vertici militari russi. Secondo quanto riporta il Conflict Intelligence Team, citato dal Kyiv Independent, Mosca avrebbe deciso dire ilAlexanderdalla guida delle forze sul campo in, per sostituirlo con ilGennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo. Di, noto per il pugno duro nelle spedizioni in Siria e Cecenia, non si avevano più notizie da un paio di settimane. Eppure proprio a lui il Cremlino si era rivolto all’inizio di aprile per dare una svolta a una operazione militare di cui erano emerse tutte le carenze. Ma se fosse confermato questo nuovo avvicendamento, neanche, evidentemente, sarebbe riuscito a ottenere ...

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei il dramma dei bambini ucraini portati in #Russia e le leggi volute da #Putin per dare loro ci… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - MediasetTgcom24 : Putin offre porti Mariupol e Berdyansk per grano ucraino #ucraina #mosca #kiev #russia - v3rd3acqua : RT @strange_days_82: L'intervento di Santoro è da top 10 di quest'anno. Ha sputtanato tutta l'informazione soprattutto la #Rai, che è un se… -