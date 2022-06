(Di venerdì 3 giugno 2022) Il grave fenomeno delle, particolarmente avvertito anche nella provincia jonica, è già oggetto di una campagna di prevenzione che mira a sensibilizzare le potenziali vittime. In questo contesto, il Comando Provinciale deidi Taranto, per sviluppare ulteriormente tale attività, ha avviato un’iniziativa che prevede il coinvolgimento diretto degli, attraverso l’accompagnamento dei nipoti durante le visite alla caserme, organizzate dalle scuole nell’ambito del percorso di formazione della cultura della legalità. Ad inaugurare questo nuovo percorso sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “V. Martellotta” di Taranto che, accompagnati dai rispettivi, hanno visitato il Comando Provinciale dei, ...

Advertising

reportrai3 : Nella pancia della balena: l’arrivo dei bonus edili ha portato tanto lavoro non solo nel settore delle costruzioni,… - TarantiniTime : Truffe agli anziani. I Carabinieri incontrano nonni e studenti - TarantiniTime : Truffe agli anziani. I Carabinieri incontrano nonni e studenti - _COSMOPOLIS_ : ?? #CosmoNews delle 13.00 del #3giugno ?? Taranto, truffe agli anziani: Carabinieri avviano incontri con studenti e… - LaGazzettaWeb : Truffe agli anziani: a Taranto i carabinieri incontrano i cittadini -

...a fare massima attenzione ai collegamenti su siti Internet eacquisti online che appaiano particolarmente vantaggiosi, dietro i quali, talvolta, si celano persone senza scrupoli, dedite a...Per la caparra, mai versarlasconosciuti. Occorre avere poi informazioni dettagliate dell'interlocutore. 3.romantiche Con la pandemia e il lockdown è cresciuta la necessità di ...Avrebbero percepito risarcimenti per sgomberi, in realtà mai avvenuti, a causa delle esercitazioni militari a Capo Frasca ...Il grave fenomeno delle truffe agli anziani, particolarmente avvertito anche nella provincia jonica, è già oggetto di una campagna di prevenzione che mira a sensibilizzare le potenziali vittime. In qu ...