Soluzioni Cruciverba del 03 06 22 Tutte le definizioni

(Di venerdì 3 giugno 2022) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Bando alle ciance e vediamo ledeidel giorno 03/06/22: Astuto nel manovrare 9 lettere: Telemann: Attrezzo per la pelota 9 lettere: Pelotari: Blasfema irreligiosa 11 lettere: Enigmofili: Dirupo franoso 8 lettere: Scarpia: Fa parte del clero 9 lettere: Chierica: Grande magazzino con negozi e ristoranti 7 lettere: Outlet: Il beneficiario di una cambiale 9 lettere: Oricalco: Indulgente affabilità 8 lettere: Bowling: La portantina per il papa 6 lettere: Riese: Le macchine che avvolgono il refe 5 lettere: Alga: Lo è x factor 11 lettere: Chef ...

