Sollevazione della tifoseria contro Fabio Cannavaro: “Non lo vogliamo a Salerno” (Di venerdì 3 giugno 2022) Salerno – Nelle ore immediatamente successive alla traumatica separazione tra la?Salernitana e Walter Sabatini, la consueta ridda di voci ha rilanciato la possibilità di un divorzio anche con Davide Nicola. Uno dei primi nomi risuonati per la sostituzione di Mister Salvezza è stato quello di Fabio Cannavaro (nella foto), da tempo amico di Iervolino e dell’avvocato del presidente della Salernitana Fimmanò tanto che spesso, nella passata stagione, è stato loro ospite all’Arechi per assistere alle partite dei granata. Il solo accostamento alla Salernitana dell’ex Pallone d’oro ha provocato una Sollevazione popolare, soprattutto a mezzo social, da parte dei tifosi granata che hanno apertamente contestato questa possibilità. Questo per i trascorsi poco felici di Cannavaro a ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 3 giugno 2022)– Nelle ore immediatamente successive alla traumatica separazione tra la?Salernitana e Walter Sabatini, la consueta ridda di voci ha rilanciato la possibilità di un divorzio anche con Davide Nicola. Uno dei primi nomi risuonati per la sostituzione di Mister Salvezza è stato quello di(nella foto), da tempo amico di Iervolino e dell’avvocato del presidenteSalernitana Fimmanò tanto che spesso, nella passata stagione, è stato loro ospite all’Arechi per assistere alle partite dei granata. Il solo accostamento alla Salernitana dell’ex Pallone d’oro ha provocato unapopolare, soprattutto a mezzo social, da parte dei tifosi granata che hanno apertamente contestato questa possibilità. Questo per i trascorsi poco felici dia ...

