Sfregiate con l’acido, l’avvocato: “Scuse sarebbero un inizio” (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nulla può giustificare quanto è accaduto ma potremmo considerarlo, se venisse, un gesto di Scuse, sarebbe gradito, sarebbe un inizio”. A parlare, è l’avvocato Cesare Amodio, legale delle due ragazze di 17 e 23 anni, Sfregiate con l’acido all’una di lunedì scorso a Napoli, nel corso di una aggressione subita lungo corso Amedeo di Savoia, nel quartiere Sanità della città. La Squadra Mobile e la Procura hanno sottoposto a fermo, lo scorso 31 maggio, la zia delle due vittime, una ragazza di appena 19 anni, alla quale viene contestato il reato, premeditato e in concorso, di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” in concorso. “La più piccola – dice ancora l’avvocato Amodio – ha anche difficoltà a parlare della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nulla può giustificare quanto è accaduto ma potremmo considerarlo, se venisse, un gesto di, sarebbe gradito, sarebbe un”. A parlare, èCesare Amodio, legale delle due ragazze di 17 e 23 anni,conall’una di lunedì scorso a Napoli, nel corso di una aggressione subita lungo corso Amedeo di Savoia, nel quartiere Sanità della città. La Squadra Mobile e la Procura hanno sottoposto a fermo, lo scorso 31 maggio, la zia delle due vittime, una ragazza di appena 19 anni, alla quale viene contestato il reato, premeditato e in concorso, di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” in concorso. “La più piccola – dice ancoraAmodio – ha anche difficoltà a parlare della ...

