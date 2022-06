Salernitana, rinnovo biennale per Nicola e il suo staff (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La separazione da Walter Sabatini non ha cambiato i piani della Salernitana che ha deciso di andare avanti con Davide Nicola. La società ha da poco comunicato “di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino”. La Salernitana ha espresso “piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Nicola e al suo staff il percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro”. Ora si attende di capire chi sarà il direttore sportivo che prenderà il posto di Walter Sabatini. La lista dei candidati è lunga e, tra gli altri, comprende i nomi di Riccardo Bigon, Sean ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La separazione da Walter Sabatini non ha cambiato i piani dellache ha deciso di andare avanti con Davide. La società ha da poco comunicato “di aver rinnovato con un contrattoil mister Davidee il suocomposto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino”. Laha espresso “piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mistere al suoil percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro”. Ora si attende di capire chi sarà il direttore sportivo che prenderà il posto di Walter Sabatini. La lista dei candidati è lunga e, tra gli altri, comprende i nomi di Riccardo Bigon, Sean ...

