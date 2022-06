Roma, ruba due valigie da un'auto in sosta e va a sbattere sul Lungotevere - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Carabinieri Roma Roma, 3 giugno 2022 - Roma, 3 giugno 2022 - Ha svaligiato alcune autovetture dopo aver danneggiato i vetri laterali e, dopo essere stato scoperto dai carabinieri, è fuggito a bordo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Carabinieri, 3 giugno 2022 -, 3 giugno 2022 - Ha svaligiato alcunevetture dopo aver danneggiato i vetri laterali e, dopo essere stato scoperto dai carabinieri, è fuggito a bordo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, ruba due valigie da un'auto in sosta su lungotevere e fugge - DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: #Roma, ruba due valigie da un'auto in sosta su lungotevere e fugge - SkyTG24 : #Roma, ruba due valigie da un'auto in sosta su lungotevere e fugge - romalifenews : La romena 30enne in accordo con un suo amico, un 25enne gambiano avevano preteso di essere pagati per ridare il cel… - CorriereCitta : Ruba il cellulare a un’anziano, poi lo ricatta: arrestata 30enne e il suo complice -